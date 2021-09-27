27 сентября 2021, 02:05
В Таганроге шестеро детей попали в больницу с отравлением после посещения бассейна
В Следственном комитете сообщили, что по факту происшествия в бассейне проводится доследственная проверка. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших детей
Фото: tripadvisor.ru
В Таганроге шестеро детей попали в больницу после посещения бассейна. По словам медиков, дети отравились парами хлора.
В Следственном комитете сообщили, что по факту происшествия в бассейне проводится доследственная проверка. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших детей.
В местном управлении Роспотребнадзора сообщили, что инцидент произошел в аквапарке «Наутилус». Специалисты ведомства сообщили, что дети были госпитализированы с рвотой, головокружением и слезотечением.
Согласно предварительным данным экспертизы, в двух из трех проб воздуха, взятых над водой, концентрация хлора превышала допустимые показатели в 1,6 раза. Результаты экспертизы воды пока не сообщаются, пишет РБК.