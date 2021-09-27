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Москва
27 сентября 2021, 01:38

Штаб Анастасии Брюхановой заявил об использовании ботов на электронном голосовании

Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы по 198-му одномандатному округу Москвы Анастасии Брюхановой провел собственное расследование, в ходе которого выявили факт использования ботов при электронном голосовании

Штаб Анастасии Брюхановой заявил об использовании ботов на электронном голосовании
Фото: kremlinrus.ru

Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы по 198-му одномандатному округу Москвы Анастасии Брюхановой провел собственное расследование, в ходе которого выявили факт использования ботов при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Анастасия Брюханова рассказала, что они изучили данные с официального сайта мэрии Москвы и увидели там ферму голосующих ботов. База данных электронного голосования содержит аналог списков избирателей в зашифрованном виде, а сами списки делятся на блоки по 100 избирателей в каждом.

В ходе анализа явки избирателей, перечисленных в каждом из блоков, было установлено, что в подавляющем большинстве блоков явка близка к 95%. Такой показатель является нормальным, исходя из того, что если люди зарегистрировались для электронного голосования, то так они и проголосуют. Однако в тысяче блоков (5% от всех электронных избирателей) явка составила 80%. «И шли эти странные блоки строго подряд, одним сегментом», - отметила политик.

Брюханова отметила, что если допустить, что в эту тысячу блоков объединили реальных избирателей, то придется поверить, что они прошли регистрацию «организованной группой», а потом лишь 80% из них прошли процедуру электронного голосования. Случайным образом такого произойти не могло, считает экс-кандидат в депутаты.

При этом, боты вели себя довольно хитро и голосовали не одновременно, а постепенно, «ориентируясь на реальную явку избирателей».

Напомним, что дистанционное электронное голосование проходило в Москве и еще шести регионах. На участках с ДЭГ уверенно победили кандидаты от «Единой России».

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