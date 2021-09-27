В Ногинске жителям частично разрушенного взрывом дома не дают забрать животных
Всех жильцов эвакуировали сразу после взрыва 8 сентября, но питомцев забрать не дали. Уже после эвакуации сотрудники Росгвардии перестали пускать граждан в свои квартиры, аргументируя отказ тем, что в доме небезопасно
В частично разрушенном в результате взрыва доме в Ногинске больше двух недель остаются домашние животные.
Всех жильцов эвакуировали сразу после взрыва 8 сентября, но питомцев забрать не дали. Уже после эвакуации сотрудники Росгвардии перестали пускать граждан в свои квартиры, аргументируя отказ тем, что в доме небезопасно.
Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова рассказала, что «хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут». Всего в здании заблокированы 17 домашних животных.
Правозащитница отметила, что чиновники при этом не хотят вести диалог с гражданами и помогать в решении проблемы, пишет «Медуза» (издание включено в реестр иностранных агентов).
Канал «360» в свою очередь сообщает, что 26 сентября волонтерам совместно с сотрудниками Росгвардии удалось забрать одну кошку из квартиры на первом этаже. Остальные животные пока остаются запертыми в своих квартирах.
Напомним, что взрыв газа в жилом доме в Ногинске произошел 8 сентября. В результате происшествия погибли 7 человек, еще 13 пострадали.