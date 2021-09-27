В Кремле предложили распространить электронное голосование на всю страну
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал распространить дистанционное электронное голосование на всю Россию. Напомним, что на прошедших выборах в Госдуму ДЭГ было доступно только избирателям из 7 регионов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал распространить дистанционное электронное голосование на всю Россию. Напомним, что на прошедших выборах в Госдуму ДЭГ было доступно только избирателям из Москвы, Севастополя, Ярославской, Ростовской, Курской, Мурманской и Нижегородской областей.
«Я, например, лично, как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», — заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Пресс-секретарь президент добавил, что лично он предпочитает голосовать дистанционно и не ходить на избирательные участки.
Отметим, что представители оппозиции выступают против электронного голосования и считают его результаты сфальсифицированными.