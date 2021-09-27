27 сентября 2021, 00:05
В Алтайском крае обнаружили свалку с российскими паспортами
В Алтайском крае в селе Волчиха обнаружили свалку с российскими паспортами. Фотографии выброшенных на помойку паспортов опубликованы в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: newsae.ru
В Алтайском крае в селе Волчиха обнаружили свалку с российскими паспортами. Фотографии выброшенных на помойку паспортов опубликованы в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
Предположительно, на свалке оказались замененные паспорта, которые в соответствии с законодательством должны были уничтожить.
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что по факту нарушения законодательства в области обращения с документами проводится проверка. В полиции также сообщили, что обнаруженные документы было подготовлены к уничтожению как недействительные. В паспортах были проставлены соответствующие штампы, а также вырезаны номера.