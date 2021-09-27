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27 сентября 2021, 00:05

В Алтайском крае обнаружили свалку с российскими паспортами

В Алтайском крае в селе Волчиха обнаружили свалку с российскими паспортами. Фотографии выброшенных на помойку паспортов опубликованы в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте»

В Алтайском крае обнаружили свалку с российскими паспортами
Фото: newsae.ru

В Алтайском крае в селе Волчиха обнаружили свалку с российскими паспортами. Фотографии выброшенных на помойку паспортов опубликованы в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, на свалке оказались замененные паспорта, которые в соответствии с законодательством должны были уничтожить.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что по факту нарушения законодательства в области обращения с документами проводится проверка. В полиции также сообщили, что обнаруженные документы было подготовлены к уничтожению как недействительные. В паспортах были проставлены соответствующие штампы, а также вырезаны номера.

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