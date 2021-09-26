26 сентября 2021, 14:49
На Калининской АЭС в Тверской области отключился один энергоблок
В пресс-службе госкомпании «Росэнергоатом» сообщили, что четвертый энергоблок АЭС был отключен из-за срабатывания автоматики. Это произошло в 10 утра по московскому времени
Фото: tvernews.ru
В Тверской области отключился один из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции.
В пресс-службе госкомпании «Росэнергоатом» сообщили агентству ТАСС, что четвертый энергоблок АЭС был отключен из-за срабатывания автоматики. Это произошло в 10 утра по московскому времени.
Представитель компании добавил, что остальные энергоблоки Калининской АЭС продолжают работать в штатном режиме.
В ходе проверки никаких нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации выявлено не было. В «Росэнергоатоме» также добавили, что радиационный фон в районе атомной электростанции находится в норме.
В настоящее время специалисты компании выясняют причины срабатывания автоматики, из-за которого был остановлен энергоблок.