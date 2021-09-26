В России из-за гибели урожая прогнозируют рост цен на хлеб и картофель
Российские производители муки, макарон и хлебобулочных изделий обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой принять меры по сдерживанию цен на пшеницу, а производители картофеля предупредили о неурожае и «тяжелой зиме»
Российские производители муки, макарон и хлебобулочных изделий обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой принять меры по сдерживанию цен на пшеницу, а производители картофеля предупредили о неурожае и «тяжелой зиме».
Из-за засухи в одних регионах страны и наводнений в других россияне могут столкнуться этой зимой с нехваткой продовольствия. В первую очередь подорожают картофель, хлеб и хлебобулочные изделия.
По данным Росстата, все посевные площади в 2021 году в РФ составили 79,9 млн гектар, что на 0,3% больше, чем в 2020 году, однако площади, засеянные зерновыми и зернобобовыми, сократились на 2%. К середине лета 2021 года часть озимых погибло, а из засеянных в 2020 году 19,3 млн гектаров сохранились только 17,5 млн.
Также сократились посевы крупяных культур. Например в Краснодарском крае производители сократили посевы из опасений, что повторится прошлогодняя проблема нехватки воды.
Посадки картофеля также сократились и составили 1,13 млн гектаров. Причем более 76% этих площадей, или 0,86 млн гектаров, приходится на частные посадки россиян, сообщает Znak.com.
Между тем, в Татарстане из-за аномальной жары пострадало около половины посевов. Предполагается, что урожайность упадет на 30-50%. В Оренбургской области из-за жары погибли посевы на площади около 180 тыс. гектаров. Аналогичная ситуация сложилась и в соседней Башкирии, где урожай снизится на 20-25% по сравнению с прошлым годом.
На Дальнем Востоке аграрии пострадали из-за масштабного наводнения. В Амурской области, например, пострадавшими признаны 123 сельских хозяйства.
Есть проблемы и с урожаем картофеля. По данным Минсельхоза, на данный момент его собрано 2,2 млн тонн при прогнозируемом урожае в 7,15 млн рублей.
Эксперты говорят, что глобального дефицита картофеля в России все же не будет, однако его нехватка в соседних Прибалтике, Белоруссии, Казахстане и Украине может привести к тому, что ее будут больше закупать в России, а это приведет к росту цен на внутреннем рынке.