В России с 1 октября повысят зарплату некоторым категориям бюджетников
Так, будет индексирована зарплата сотрудников спасательных центров МЧС России, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора
В России с 1 октября повысят зарплату сотрудникам некоторых бюджетных организаций.
Так, будет индексирована зарплата сотрудников спасательных центров МЧС России, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и реабилитационных центров для инвалидов, сообщает «Московский комсомолец».
Зарплата бюджетников указанной категории вырастет в среднем на 4%, однако регионы могут самостоятельно определять размер надбавки. Однако размер надбавки не может быть ниже установленного на федеральном уровне.
Индексация коснется и всех доплат, которые начисляются бюджетникам в процентном соотношении от их оклада.
Кроме того, повышение зарплат не затронет сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента. Это медицинские работники, педагоги, работники культурных учреждений. Их зарплаты должны быть индексированы с 1 января.