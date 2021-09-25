В интернет выложили персональные данные 150 тысяч заемщиков Совкомбанка
На специализированном сайте в даркнете появился файл с анкетами россиян, которые в период с 2019 по 2022 гг. подавали в банк заявки на получение кредита
В интернет в открытый доступ попали персональные данные более 150 тысяч клиентов Совкомбанка.
На специализированном сайте в даркнете появился файл с анкетами россиян, которые в период с 2019 по 2022 гг. подавали в банк заявки на получение кредита. Каждая запись включает полное имя человека, номер телефона, паспортные данные, адрес проживания, имена и контакты родственников, а также данные о работе и размерах дохода, сообщает РБК.
В Совкомбанке уже подтвердили факт утечки персональных данных заемщиков и заявили, что ответственным за нее является сотрудник внешнего колл-центра - мужчина копировал данные интернет-заявок на кредит.
В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье о разглашении банковской тайны. На данный момент он уже осужден на 2 года условно.
В банке сообщили, что во время следствия обвиняемый повторно разместил объявление о продаже данных в своем телеграм-канале. По данному факту было возбуждено второе уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации.