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25 сентября 2021, 09:16

В интернет выложили персональные данные 150 тысяч заемщиков Совкомбанка

На специализированном сайте в даркнете появился файл с анкетами россиян, которые в период с 2019 по 2022 гг. подавали в банк заявки на получение кредита

В интернет выложили персональные данные 150 тысяч заемщиков Совкомбанка
Фото: plusworld.ru

В интернет в открытый доступ попали персональные данные более 150 тысяч клиентов Совкомбанка.

На специализированном сайте в даркнете появился файл с анкетами россиян, которые в период с 2019 по 2022 гг. подавали в банк заявки на получение кредита. Каждая запись включает полное имя человека, номер телефона, паспортные данные, адрес проживания, имена и контакты родственников, а также данные о работе и размерах дохода, сообщает РБК.

В Совкомбанке уже подтвердили факт утечки персональных данных заемщиков и заявили, что ответственным за нее является сотрудник внешнего колл-центра - мужчина  копировал данные интернет-заявок на кредит.

В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье о разглашении банковской тайны. На данный момент он уже осужден на 2 года условно.

В банке сообщили, что во время следствия обвиняемый повторно разместил объявление о продаже данных в своем телеграм-канале. По данному факту было возбуждено второе уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации.

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