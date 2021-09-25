25 сентября 2021, 01:01
Воры вернули теннисистке Елене Весниной украденные у нее медали
Неизвестные оставили награды спортсменки на КПП элитного подмосковного поселка, где она проживает. В сумке с медалями также была записка с извинениями и коробка конфет
Фото: ridus.ru
Олимпийской чемпионке по большому теннису Елене Весниной вернули похищенные из ее дома медали.
Неизвестные оставили награды спортсменки на КПП элитного подмосковного поселка, где она проживает. В сумке с медалями также была записка с извинениями и коробка конфет, сообщает «Комсомольская правда в Краснодаре» со ссылкой на источники в полиции.
Дом Елены Весниной ограбили 11 сентября пока спортсменки и ее мужа не было дома. Злоумышленники взломали сейф, похитили драгоценности и спортивные медали.