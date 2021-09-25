25 сентября 2021, 00:05
«Талибан» возродит в Афганистане практику телесных наказаний
Когда талибы находились у власти в прошлый раз, то они практиковали телесные наказания и публичные казни на стадионах. Так, признанным виновными в воровстве отрубали руки, а убийцам стреляли в голову родственники жертвы
Фото: buzzfeednews.com
Движение «Талибан» (признано террористичеким и запрещено в России) намерно вернуть практику телесных наказаний в Афганистане.
Один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби в интервью Associated Press рассказал, что когда талибы находились у власти в прошлый раз, то они практиковали телесные наказания и публичные казни на стадионах. Так, признанным виновными в воровстве отрубали руки, а убийцам стреляли в голову родственники жертвы.
Нуруддин Тураби заявил, что телесные наказания вернут уже точно, но пока не решен вопрос о том, будут ли они публичными. Талибы считают, что телесные наказания имеют «сдерживающий эффект».