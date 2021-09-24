Россельхознадзор заявил о несоответствии турецких овощей и фруктов санитарным нормам
Российские власти могут запретить ввоз в страну овощей и фруктов из Турции. В Россельхознадзоре заявили, что турецкий товар не соответствуют санитарным нормам
Российские власти могут запретить ввоз в страну овощей и фруктов из Турции. В Россельхознадзоре заявили, что турецкий товар не соответствуют санитарным нормам.
Специалисты ведомства обнаружили в турецких фруктах бурую монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости.
Ведомство уже обратилось турецким коллегам с призывом «принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ».
Примечательно, что о несоответствии турецких овощей и фруктов санитарным нормам было объявлено после того, как президент страны Реджеп Эрдоган в очередной раз напомнил, что он не признает законность присоединения Крыма к России. В МИД Турции в свою очередь заявили о непризнании итогов выборов в Госдуму РФ, которые прошли на территории полуострова.