24 сентября 2021, 17:47
Отправленного в отставку вице-премьера Крыма заподозрили в хищении 57 млн рублей
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, отправленный в отставку 24 сентября, проходит по делу о хищении 57 млн рублей. В этом деле также фигурирует бывший министр строительства республики Михаил Храмов
Фото: crimea-news.com
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, отправленный в отставку 24 сентября, проходит по делу о хищении 57 млн рублей. В этом деле также фигурирует бывший министр строительства республики Михаил Храмов.
По версии следствия, Кабанов и Храмов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили бюджетные средства в размере 57,6 млн рублей, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).
Евгения Кабанова задержали сразу после того, как он был отправлен в отставку с должности вице-премьера. Представление о его отставке внес в Госсовет республики глава Крыма Сергей Аксенов.
В настоящее время с Кабановым проводятся следственные действия.