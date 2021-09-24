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24 сентября 2021, 17:47

Отправленного в отставку вице-премьера Крыма заподозрили в хищении 57 млн рублей

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, отправленный в отставку 24 сентября, проходит по делу о хищении 57 млн рублей. В этом деле также фигурирует бывший министр строительства республики Михаил Храмов

Отправленного в отставку вице-премьера Крыма заподозрили в хищении 57 млн рублей
Фото: crimea-news.com

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, отправленный в отставку 24 сентября, проходит по делу о хищении 57 млн рублей. В этом деле также фигурирует бывший министр строительства республики Михаил Храмов.

По версии следствия, Кабанов и Храмов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили бюджетные средства в размере 57,6 млн рублей, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).

Евгения Кабанова задержали сразу после того, как он был отправлен в отставку с должности вице-премьера. Представление о его отставке внес в Госсовет республики глава Крыма Сергей Аксенов.

В настоящее время с Кабановым проводятся следственные действия.

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