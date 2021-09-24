Центризбирком по итогам выборов отдал «Единой России» 324 мандата
В комиссии сообщили, что по результатам голосования «Единая Россия» получает 324 мандата из 450. КПРФ получает 57 мест, партия «Справедливая Россия - За правду» - 27, ЛДПР - 21, «Новые люди» - 13 мест
Центризбирком признал состоявшимися выборы в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября.
В комиссии сообщили, что по результатам голосования «Единая Россия» получает 324 мандата из 450. КПРФ получает 57 мест, партия «Справедливая Россия - За правду» - 27, ЛДПР - 21, «Новые люди» - 13 мест. По одному мандату получат «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста». Также в Думу восьмого созыва проходят пять кандидатов-самовыдвиженцев.
На 16 избирательных участках в девяти регионах страны итоги голосования были отменены из-за много численных нарушений избирательного законодательства.
Отметим, что партии КПРФ и «Яблоко» выразили свое несогласие с результатами голосования. Оппозиционные кандидаты потребовали отменить итоги дистанционного электронного голосования, заявив, что с его помощью власти украли голоса миллионов россиян.