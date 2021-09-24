24 сентября 2021, 15:27
Олег Знарок снова назначен главным тренером сборной России по хоккею
Олег Знарок вновь стал главным тренером сборной России по хоккею. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что контракт со специалистом подписан пока только на один год
Фото: ancienthistory.spb.ru
Олег Знарок вновь стал главным тренером сборной России по хоккею. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что контракт со специалистом подписан пока только на один год.
Глава ФХР также сообщил, что Олег Знарок пользуется уважением у игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому сможет сплотить сборную.
Бывший главный тренер сборной Валерий Брагин станет помощником нового тренера.
Напомним, что Олег Знарок уже был наставником национальной сборной по хоккею с 2014 по 2018 гг. За это время команда выиграла Чемпионат мира 2014 года и олимпийский турнир на Играх 2018 года.