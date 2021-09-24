В Вологодской области возбудили уголовное дело по факту подготовки нападения на школу
Уголовное дело было возбуждено из-за появления в Telegram канала под названием «Расстрел вологодской школы». Автор этого канала написал, что якобы выбирает учебное заведение, на которое совершил нападение
Правоохранительные органы Вологодской области возбудили уголовное дело по факту подготовки атаки на одну из школ региона.
Baza сообщает, что уголовное дело было возбуждено из-за появления в Telegram канала под названием «Расстрел вологодской школы». Автор этого канала написал, что якобы выбирает учебное заведение, на которое совершил нападение.
Позже неизвестный написал, что 15 сентября совершит атаку на гимназию №2. После этого телеграм-канал был удален, однако сотрудники силовых ведомств успели обратить на него внимание.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».
Напомним, что 20 сентября в Перми 18-летний студент-первокурсник открыл стрельбу в государственном университете. В результате бойни 8 человек погибли, более 40 пострадали. Стрелок при задержании получил ранения и сейчас находится в больнице.