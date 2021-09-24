24 сентября 2021, 14:59
В России за минувшие сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек
В России за минувшие сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 828 человек. Это рекордная суточная смертность от COVID-19 с начала пандемии
Фото: cosmo.ru
В России за минувшие сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 828 человек. Это рекордная суточная смертность от COVID-19 с начала пандемии.
Предыдущий максимум был зарегистрирован днем ранее. Тогда оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о кончине 820 человек.
Всего с начала пандемии в России от ковидных осложнений скончались 202 273 человек (по версии оперштаба).
Также сообщается, что за минувшие сутки выявили 21 349 новых случаев заражения COVID-19. Из них в Москве выявлено 2 893 случаев заражения, а в Петербурге - 1 874.