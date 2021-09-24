На Эльбрусе во время восхождения погибли пятеро альпинистов
Проблемы у группы из 19 человек начались около 10 утра, когда одной девушке стало плохо. Она вместе с гидом пошла вниз, а остальные продолжили восхождение
Стали известны некоторые подробности происшествия на Эльбрусе, где во время восхождения на вершину погибли пятеро альпинистов.
Проблемы у группы из 19 человек начались около 10 утра, когда одной девушке стало плохо. Она вместе с гидом пошла вниз, а остальные продолжили восхождение. Примерно через полчаса погодные условия в горах сильно ухудшились и упало давление. Девушка, которая ушла с гидом, скончалась, сообщает Baza.
Остальные участники группы на высоте 5400 метров попали в снежную бурю с ветром, скорость которого достигала 40–70 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до −20 градусов. Группа заблудилась, а один альпинист сломал ногу.
При спуске люди разделились на несколько групп в зависимости от скорости их передвижения. Гиды позже отметили, что такое решение было верным - иначе погибло бы больше людей.
В итоге на Эльбрусе скончались пять человек: четыре женщины и один мужчина. Причина смерти - обморожение. Тела трех погибших еще остаются на высоте 5300 метров, откуда забрать их в данный момент невозможно.
Что касается выживших, то восемь из них сейчас находятся в состоянии средней тяжести, у многих сильные обморожения.