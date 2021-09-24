В США арестовали зампреда российской компании «Новатэк»
Власти США арестовали заместителя председателя правления российской компании «Новатэк» Марка Джетвея, у которого есть американское и российское гражданство
Власти США арестовали заместителя председателя правления российской компании «Новатэк» Марка Джетвея, у которого есть американское гражданство.
Американские правоохранители обвиняют г-на Джетвея в сокрытии активов с целью уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 годы Марк Джетвей скрывал принадлежащие ему активы от властей при помощи офшорных компаний. Речь может идти о сократии 93 млн долларов.
При этом в качестве бенефициара активов топ-менеджер указывал свою жену - гражданку России.
Марк Джетвей постоянно проживает в России с 1995 года, а в «Новатэке» работает с 2003 года. В 2019 году он по личному указу президента Владимира Путина получил российское гражданство, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр иностранных агентов).