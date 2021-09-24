24 сентября 2021, 12:52
Для депутатов Госдумы нового созыва закупили китайские смартфоны на 4,3 млн рублей
Государственная дума закупила для депутатов восьмого созыва, избранных в середине сентября, 450 смартфонов китайской фирмы Realme
Фото: Яндекс.Дзен
Государственная дума закупила для депутатов восьмого созыва, избранных в середине сентября, 450 смартфонов китайской фирмы Realme.
На покупку гаджетов из бюджета было потрачено 4,3 млн рублей. То есть один смартфон обошелся в 9,5 тысячи рублей, сообщает РБК.
Контракт на поставку смартфонов для депутатов выиграло ООО «Московский центр продаж».
Отметим, что для депутатов Госдумы седьмого созыва были закуплены смартфоны Alcatel общей стоимостью 2,6 млн рублей. При этом многие народные избранники признавались, что казенные гаджеты они почти не используют.