24 сентября 2021, 12:35
Соратнице Навального грозит 15 суток за использование «красного восклицательного знака» в постах
В Красноярске бывшую активистку местного штаба Алексея Навального будут судить за использование красного восклицательного знака в своих постах
Фото: rusmonitor.com
В Красноярске бывшую активистку местного штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Наталью Петеримову будут судить за использование красного восклицательного знака в своих постах в соцсети Instagram.
По версии правоохранительных органов, красный восклицательный знак является «символикой (логотипом) экстремистской организации «Штабы Навального». Используя данный символ, Петеримова якобы хотела отразить связь своих публикаций с Алексеем Навальным и его организациями, признанными экстремистскими.
Наталье Петеримовой за использование красного восклицательного знака грозит административный арест на срок до 15 суток.