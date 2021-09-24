24 сентября 2021, 11:58
Власти Мальты разрешили въезд в страну привитым туристам, в том числе и россиянам
Накануне на официальном туристическом портале островного государства был обновлен список стран, граждане которых могут приехать в страну с туристическими целями при условии полной вакцинации против COVID-19
Фото: mldtour.com
Власти Мальты разрешили въезд в страну привитым от коронавируса туристам, в том числе и российским.
Накануне на официальном туристическом портале островного государства был обновлен список стран, граждане которых могут приехать в страну с туристическими целями при условии полной вакцинации против COVID-19.
В этот перечень вошла Россия, однако прививка должна быть сделана одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency). Таким образом, российские вакцины для въезда на Мальту не подходят.