24 сентября 2021, 11:51
Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта из-за анонсов акций протеста
Роскомнадзор направил руководству КПРФ уведомление с предупреждением о возможной блокировке сайта партии из-за публикации анонсов митинга на Пушкинской площади в Москве, проведение которого не было согласовано с властями
Фото: rusplt.ru
Роскомнадзор направил руководству КПРФ уведомление с предупреждением о возможной блокировке сайта партии из-за публикации анонсов митинга на Пушкинской площади в Москве, проведение которого не было согласовано с властями.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что 25 сентября партия планирует провести в разных городах народный сход в связи с непризнанием результатов онлайн-голосования на прошедших выборах.
Коммунисты подали заявки в мэрию Москвы на проведение трех митингов, но ни один из не был согласован под предлогом пандемии коронавируса. В партии после этого сообщили, что проведут мероприятия в формате встречи с депутатами Госдумы.
Аналогичные акции планируются также в Екатеринбурге, Саратове, Иркутске и Чите.