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Политика
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24 сентября 2021, 11:51

Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта из-за анонсов акций протеста

Роскомнадзор направил руководству КПРФ уведомление с предупреждением о возможной блокировке сайта партии из-за публикации анонсов митинга на Пушкинской площади в Москве, проведение которого не было согласовано с властями

Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта из-за анонсов акций протеста
Фото: rusplt.ru

Роскомнадзор направил руководству КПРФ уведомление с предупреждением о возможной блокировке сайта партии из-за публикации анонсов митинга на Пушкинской площади в Москве, проведение которого не было согласовано с властями.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что 25 сентября партия планирует провести в разных городах народный сход в связи с непризнанием результатов онлайн-голосования на прошедших выборах.

Коммунисты подали заявки в мэрию Москвы на проведение трех митингов, но ни один из не был согласован под предлогом пандемии коронавируса. В партии после этого сообщили, что проведут мероприятия в формате встречи с депутатами Госдумы.

Аналогичные акции планируются также в Екатеринбурге, Саратове, Иркутске и Чите.

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