24 сентября 2021, 11:00
На месте крушения самолета Ан-26 нашли тела погибших членов экипажа
Спасатели обнаружили на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае останки шестерых членов экипажа. Тела погибших направлены на экспертизу
Фото: ru.sputnik.md
Спасатели обнаружили на месте крушения самолета-лаборатории Ан-26 в Хабаровском крае останки шестерых членов экипажа. Тела погибших направлены на экспертизу.
В настоящее время сотрудники МЧС и правоохранительных органов ищут на месте авиакатастрофы бортовой самописцев с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, которые необходимы для установления обстоятельств произошедшего.
Самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября во время технического полета, который проходил в 40 км от Хабаровска. На борту находились шесть человек - все члены экипажа.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.