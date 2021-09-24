Власти Москвы ввели для мигрантов выплату в 20 тысяч рублей за рождение ребенка
Мэрия Москвы выплачивает мигрантам по 20 тысяч рублей за рождение каждого ребенка в столице. Такие выплаты обходятся московским налогоплательщикам в 700 млн рублей в год
Мэрия Москвы выплачивает мигрантам по 20 тысяч рублей за рождение каждого ребенка в столице. Такие выплаты обходятся московским налогоплательщикам в 700 млн рублей в год.
Readovka сообщает, что в московских роддомах установлены стенды и раздают буклеты на иностранных языках, где крупным шрифтом сообщается о выплате 20 тысяч рублей за рождение ребенка.
Информация о единовременных выплатах также размещена на сайте «Роды в Москве» и переведена на азербайджанский, английский, вьетнамский, дари, казахский, киргизский, таджикский, туркменский и узбекский языки.
Издание отмечает, что московские власти ввели выплаты мигрантам за рождение детей «под шумок пандемии коронавируса». Предположительно, такая мера могла быть введена для улучшения показателей рождаемости в российской столице.