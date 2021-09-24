Попавших в пургу на Эльбрусе туристов бросил гид. СКР начал проверку
В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России сообщили, что группу неопытных альпинистов на горе на высоте 5 тысяч метров бросил гид. Мужчина ушел вниз, где его и встретили спасатели
Стали известны подробности инцидента на Эльбрусе, где в результате ухудшения погодных условий погибли три альпиниста.
В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России сообщили агентству ТАСС, что группу неопытных альпинистов на горе на высоте 5 тысяч метров бросил гид. Мужчина ушел вниз, где его и встретили спасатели.
В ЭВПСО отметили, что все входящие в группу альпинисты, а также гид, не являются профессионалами. Предполагается, что группа могла нарушить сроки, в которые должна была совершать восхождение на вершину.
Группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Спасатели нашли живыми 14 человек, еще трое погибли. Поиски проходили в условиях плохой видимости и при температуре воздуха -20 градусов.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе.