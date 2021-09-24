24 сентября 2021, 07:52
«Автодор» начал через суд взыскивать с водителей долги за неуплату проезда по ЦКАД
В России начали в судебном порядке взыскивать долги с автомобилистов, которые не оплатили проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). С начала сентября компания «Автодор» направила более 500 досудебных претензий
Фото: evo-rus.com
В России начали в судебном порядке взыскивать долги с автомобилистов, которые не оплатили проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). С начала сентября компания «Автодор» направила более 500 досудебных претензий в адрес автомобилистов.
Пока «Автодор» судится с водителями, которые задолжали за проезд по ЦКАД больше 3 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
С октября водителей-должников будут вызывать в суд, а в случае неявки решение о взыскании вынесут без их участия. В «Автодоре» также отметили, что задолженность по оплате проезда по платной дороге может быть взыскана в течение трех лет.