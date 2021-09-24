24 сентября 2021, 07:26
На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27 ФСБ России
Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. На его борту находилось по разным данным от трех до пяти человек. Их судьба пока остается неизвестной
Фото: Twitter/NvqCIrQcYlHT9Zt
Вертолет Ка-27, принадлежащий летному отряду ФСБ России, совершил жесткую посадку поздно вечером 23 сентября, в районе горы Острой на Камчатке.
По данным ТАСС, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. На его борту находилось по разным данным от трех до пяти человек. Их судьба пока остается неизвестной.
Утром 24 сентября появилась информация об обнаружении Ка-27. Вертолет нашли в труднодоступной местности на высоте более 900 метров, спасатели пока туда добраться не могут.