24 сентября 2021, 02:23
В горах Кабардино-Балкарии группа альпинистов попала в пургу. Есть погибшие
В управлении МЧС по региону сообщили, что поисково-спасательная операция проводится в тяжелейших метеоусловиях - поисковые работы осложняют порывы ветра до 40 м. с
Фото: Известия
В Кабардино-Балкарии во время восхождения на Эльбрус группа альпинистов из 19 человек попала в сильную пургу.
В управлении МЧС по региону сообщили, что поисково-спасательная операция проводится в тяжелейших метеоусловиях - «поисковые работы осложняют порывы ветра до 40 м. с., температура - 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра».
К настоящее время спасатели обнаружили четырех альпинистов. Один из них без признаков жизни. Znak.com сообщает, что по предварительной информации погибли три человека.
Спасенный альпинист Дмитрий Долгов рассказал, что они подали сигнал бедствия, после чего к ним направилась группа спасателей.