Власти потратят 1,6 млрд рублей на выявление подростков с деструктивным поведением
Речь идет о разработке системы мониторинга, которая может склонить или побудить детей «совершить действия, представляющие угрозу их жизни», а также жизни и здоровью других людей
Структура Росмолодежи - автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ») - созданная по поручению президента Владимира Путина, получит 1,6 млрд рублей на создание системы по выявлению учащихся, склонных к социально опасному и деструктивному поведению.
О финансировании АНО «ЦИСМ» стало известно из проекта федерального бюджета на 2022-2024 гг.
Речь идет о разработке системы мониторинга, которая может склонить или побудить детей «совершить действия, представляющие угрозу их жизни», а также жизни и здоровью других людей, сообщает РБК.
Деньги для АНО «ЦИСМ» будут выделены в рамках федерального проекта «Социальная активность». Этот проект курирует Росмолодежь. С 2022 по 2023 гг. структура Росмолодежи получит из бюджета 551 млн рублей, а в 2024 гг. - 555,7 млн рублей.
При этом в 2021 году организации уже были выделены 245 млн рублей из резервного фонда президента России на создание этого программного обеспечения.
Задачей ЦИСМ является выявление контента, связанного с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциямис среди подростков.
ЦИСМ следит за аккаунтами с суицидальным, депрессивным и другим подобным контентом в автоматическом режиме. Если активность аккаунта увеличивается, то он аккаунт переводится в «красную зону», а операторы связи более детально начинают разбирать эти профили.