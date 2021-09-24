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Политика
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24 сентября 2021, 01:00

В Крыму задержали отставного вице-премьера региона Евгения Кабанова

Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера правительства региона Евгения Кабанова. Снятие чиновника с занимаемой должности поддержали 73 депутата из 75

В Крыму задержали отставного вице-премьера региона Евгения Кабанова
Фото: РИА Новости

Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера правительства региона Евгения Кабанова. Снятие чиновника с занимаемой должности поддержали 73 депутата из 75.

Одновременно с этим Госсовет Крыма одобрил прекращение полномочий председателя комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, а также председателя комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу РК Леонида Бабашова.

Позже РИА Новости сообщили о задержании Евгения Кабанова. С ним проводятся следственные действия. С чем связаны претензии к чиновнику, не уточняется.

Следственные органы также проводят следственные органы с бывшим главой регионального Минстроя Михаилом Храмовым, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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