24 сентября 2021, 00:36
Глава управления Следственного комитета по Пермскому краю покончил с собой
Руководитель Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым в своем коттедже. Согласно официальной версии, высокопоставленный силовик покончил с собой
Фото: ProPerm.Ru
Руководитель Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым в своем коттедже. Согласно официальной версии, высокопоставленный силовик покончил с собой. Рядом с телом Сарапульцева оперативники нашли оружие.
Согласно предварительным данным, полковник СКР вернулся домой после совещания в региональном подразделении СКР, где обсуждалось расследование уголовного дела о стрельбе в пермском университете, в результате которой погибли 8 человек.
По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании, сообщает «Лента.ру».
Кроме того, руководство СКР инициировало служебную проверку в пермском управлении ведомства из-за отсутствия должного внимания к проблемам обманутых дольщиков.