«Роскосмос» потратит 1,7 млрд рублей на исследование «проблемных» вопросов полетов на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на 1,7 млрд рублей на проведение исследование «проблемных» вопросов при организации пилотируемых полетов на Луну. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок
Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на 1,7 млрд рублей на проведение исследование «проблемных» вопросов при организации пилотируемых полетов на Луну. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок.
По условиям договора подрядчик должен разработать предложения, рекомендации и требования к технологиям, элементам и системам «изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне». Аналогичные работы должны быть проведены по организации работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны.
Получатели госконтракта также должны разработать требования к ракетам, кораблям, скафандру, луноходу, обитаемому модулю лунной базы и так далее.
Стартовая стоимость госконтракта составляет 1,735 млн рублей.