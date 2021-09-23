В Уссурийске суд арестовал актрису за пародию на официального представителя МВД РФ
В Уссурийске суд отправил под административный арест на 10 суток 43-летнюю Ларису Кривоносову, которая сыграла роль «представительницы МВД Уссурийского района» Марины Вульф
В Уссурийске суд отправил под административный арест на 10 суток 43-летнюю Ларису Кривоносову, которая сыграла роль «представительницы МВД Уссурийского района» Марины Вульф в юмористических видео о чиновнике Виталии Наливкине.
Актрису также оштрафовали на 1000 рублей за ношение полицейской формы в ролике, сообщает портал vl.ru.
При этом административный арест женщине назначили, по ее собственным словам, за «ненахождение дома, так как были у меня инциденты с правоохранительными органами».
В ролике, который стал причиной ареста, актриса от имени «представительницы МВД» рассказывала о найденной на остановке сумке с морковью, пародируя ролики полицейского главка и его пресс-секретаря Ирины Волк.
В другом пародийном ролике Кривоносова рассказывала о задержании «крышевавших незаконный оборот» овощей автоинспекторов, у одного из которых дома был покрытый золотой краской унитаз. Ролик был записан после ареста начальника УГИБДД по Ставропольскому краю по делу о коррупции, у которого также нашли особняк с золотой мебелью и сантехникой.