Генпрокуратура потребовала заблокировать 173 интернет-ресурса, связанных с Навальным
Генпрокуратура потребовала заблокировать 173 интернет-ресурса, которые якобы связаны с оппозиционером Алексеем Навальным, его соратниками и проектами
Генпрокуратура потребовала заблокировать 173 интернет-ресурса, которые якобы связаны с оппозиционером Алексеем Навальным, его соратниками и проектами.
Правозащитный проект «Сетевые Свободы» сообщает, что требования Генпрокуратуры были раскрыты Роскомнадзором на заседании в Тверском райсуде по иску Алексея Навального.
В прокуратуре заявили, что ими были обнаружены ресурсы, которые «использовались для «пропаганды деятельности» и «реализации мероприятий» структур Навального». Речь, в том числе, идет об аккаунтах и страницах в Telegram, Viber, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Яндекс.Дзене».
Прокуратура потребовала блокировать доступ к другим сайтам «в случае воспроизведения информации» соратниками оппозиционного политика.
Ранее российские власти уже заблокировали личный сайт Алексея Навального, сайт «Свободу Навальному», сайт проекта «Умное голосование» и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и его командой.