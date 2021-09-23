Власти за три года потратят на «изоляцию Рунета» 31 млрд рублей
Правительство планирует потратить 31 млрд рублей в течение трех лет на меры по обеспечению закона «о суверенном Рунете» (или «об изоляции Рунета»)
Правительство планирует потратить 31 млрд рублей в течение трех лет на меры по обеспечению закона «о суверенном Рунете» (или «об изоляции Рунета»).
Согласно проекту бюджета на 2022-2024 годы, в следующем году власти потратят на «суверенный Рунет» 10,8 млрд рублей, в 2023-м — до 10,3 млрд рублей, а в 2024 году — до 9,5 млрд рублей.
В рамках реализации закона Роскомнадзор должен установить на все сети связи в стране технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Такое оборудование использовалось в том числе для блокировки сайта проекта команды Алексея Навального «Умное голосование», а также для замедления работы Twitter.
По данным РБК, зарезервированные в бюджете средства планируется потратить на распространение оборудования ТСПУ на сети небольших операторов, а также на развитие инфраструктуры, в том числе собственных DNS-серверов.