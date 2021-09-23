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Общество
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Москва
23 сентября 2021, 16:58

ЕСПЧ коммуницировал жалобу супругов, которых хотели лишить родительских прав за участие в митинге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу москвичей Петра и Елены Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за участия в акции протеста. На мирный митинг они пришли с тремя

ЕСПЧ коммуницировал жалобу супругов, которых хотели лишить родительских прав за участие в митинге
Фото: mz.zonaprava.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу москвичей Петра и Елены Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за участия в акции протеста. На мирный митинг они пришли с тремя.

Супруги Хомских участвовали в акции 3 августа 2019 года в Москве, а через несколько дней прокуратура обратилась в Никулинский райсуд Москвы с заявлением о лишении пары родительских прав. Прокуратура обвинила родителей в том, что они якобы подвергли опасности жизнь своих детей.

Никулинский райсуд отказался удовлетворять требование прокуратуры о лишении Хомских родительских прав, однако объявил супругам предупреждение. Мосгорсуд оставил решение суда без изменений.

ЕСПЧ в рамках рассмотрения жалобы Петра и Елены Хомских направил российским властям несколько вопросов. Так, суд интересуется, является ли решение Николинского райсуда вмешательством в частную жизнь и нарушением права на свободу собраний; предусмотрено ли такое вмешательство законом; были ли необходимы подобные меры в демократическом обществе, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

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