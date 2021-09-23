S7 назовет свой лоукостер Citrus. Компания будет летать на розовых самолетах
В компании уточнили, что Citrus состоит из двух слов по-английски — city (город) и Russia (Россия). Цель же лоукостера состоит в том, чтобы соединить между собой российские города (Cities of Russia)
Группа авиакомпаний S7 Group назовет свой собственный лоукостер «Цитрус». Компания накануне зарегистрировала домен Citrus, сообщает РБК.
В компании уточнили, что Citrus состоит из двух слов по-английски — city (город) и Russia (Россия). Цель же лоукостера состоит в том, чтобы соединить между собой российские города (Cities of Russia). Бонусом такое название должно ассоциироваться у граждан «с ярким и позитивным опытом путешествий».
Авиакомпания Citrus будет летать на самолетах розового цвета. Напомним, что корпоративным цветом S7 является салатовый цвет.
Лоукостер Citrus создается на базе бывшей авиакомпании «Глобус», которая входила в группу S7. Лоукостер будет перевозить пассажиров между российскими региональными центрами, мимо Москвы и Санкт-Петербурга. Флот авиакомпании будет состоять из самолетов Airbus A320neo на 186 кресел. Полеты начнутся летом 2022 года.