Кандидаты в депутаты создали коалицию за отмену электронного голосования
Кандидаты в депутаты Госдумы, которые представляют различные политические силы, сообщили о создании коалиционного комитета «За отмену ДЭГ» - дистанционного электронного голосования
Кандидаты в депутаты Госдумы, которые представляют различные политические силы, сообщили о создании коалиционного комитета «За отмену ДЭГ» (дистанционного электронного голосования).
Бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, который входит в коалиционный комитет, опубликовала официальное заявление организации о краже голосов миллионов россиян на выборах 17-19 сентября 2021 года во время электронного голосования.
Кандидаты в депутаты решили создать коалицию с целью добиться отмены результатов онлайн-голосования на выборах в Москве, а также запретить использование систем электронного голосования на будущих выборах всех уровней.
Комитет «За отмену ДЭГ» также анонсировал проведение митинга с требованием отменить результаты прошедших выборов в Госдуму, региональные и муниципальные парламенты, а также выборов губернаторов.