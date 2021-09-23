Правительство в очередной раз отказалось от индексации пенсий работающих пенсионеров
Правительство России отказалось поддержать индексацию пенсий работающим пенсионерам. В кабмине заявили, что на увеличение пенсий потребуются дополнительные расходы
Правительство России отказалось поддержать индексацию пенсий работающим пенсионерам. В кабмине заявили, что на увеличение пенсий потребуются дополнительные расходы, однако авторы инициативы не указали источник финансирования.
Ранее депутаты от партии ЛДПР и член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов обратились к властям с предложением возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2022 года. Парламентарии отметили, что после отмены индексации в начале 2016 года число работающих пенсионеров в стране сократилось почти в два раза, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что перед выборами в Госдуму президент Владимир Путин предлагал проработать вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, однако глава Минфина Антон Силуанов выступил против.