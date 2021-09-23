Минфин «забронировал» в бюджете 1,6 трлн рублей на содержание органов власти
Минфин России заложил в проект бюджета на ближайшие три года 1,6 трлн рублей на содержание органов власти. Такая сумма указана в пояснительной записке ведомства к законопроекту о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг
Минфин России заложил в проект бюджета на ближайшие три года 1,6 трлн рублей на содержание органов власти. Такая сумма указана в пояснительной записке ведомства к законопроекту о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
На содержание президента России и его администрации Минфин РФ заложил 45,2 млрд рублей, что на 950,6 млн рублей больше, чем предполагалось в бюджете на 2021-2023 годы. В ведомстве объяснили рост затрат индексацией зарплат чиновников в 2024 году, проведение инаугурации президента, изготовление государственных наград и авиаперелеты чиновников.
Премьер-министр и аппарат правительства в целом обойдется налогоплательщикам в 26,7 млрд рублей на три года, что на 3 млрд рублей больше, чем планировалось год назад. Расходы опять же вырастут в том числе из-за индексации зарплат сотрудников в 2024 году, пишет Forbes.
Расходы на Совет Федерации за три года составят 19,7 млрд рублей (на 18,2 млн меньше), на Госдуму — 36,6 млрд рублей (на миллиард меньше), а на работу судебной системы - 718,5 млрд рублей.