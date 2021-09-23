В Госавтоинспекции объявили об отмене штрафов за превышение средней скорости
Противники такой практики считают ее незаконной и указывают на то, что в правилах дорожного движения нет даже такого понятия как «средняя скорость»
Инспекторы ГИБДД больше не будут штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости.
«КоммерсантЪ» сообщает, что об отмене штрафов за превышение средней скорости говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос президента Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина. Последний указывал на незаконность такой практики.
В ГУОБДД МВД России также подтвердили, что практика назначения штрафов за нарушение средней скорости действительно на сегодняшний день прекращена.
Технология измерения средней скорости состоит в следующем. Сначала скорость движения автомобиля измеряет одна камера, а через несколько сотен метров или километров - вторая. Программа высчитывает среднюю скорость на участке, а в случае ее превышения выписывается штраф. Размер штрафа в зависимости от того, насколько был превышен лимит, составляет от 500 до 5 тысяч рублей.
Противники такой практики считают ее незаконной и указывают на то, что в правилах дорожного движения нет даже такого понятия как «средняя скорость».