23 сентября 2021, 11:42
ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены в Подмосковье
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала сетям «Пятерочка» и «Магнита» предписание о необходимости снижения розничных цен на продукты в Московской области
Фото: Яндекс.Дзен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала сетям «Пятерочка» и «Магнита» предписание о необходимости снижения розничных цен на продукты в Московской области.
Сотрудники ведомства провели проверки в подмосковных супермаркетах и установили факт завышения супермаркетами цен на некоторе категории продуктов питания. Так, в районах, где «Пятерочка» и «Магнит» занимают доминирующее положение стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины была на 10% выше установленной в городских округах,
Ведомство дало торговым сетям 10 суток на исправление ситуации, сообщает Znak.com.
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