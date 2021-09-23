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23 сентября 2021, 11:30

США могут ввести санкции против чиновников и олигархов из списка команды Навального

Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил внесение поправки в оборонный бюджет страны на новый финансовый год с 1 октября 2021 года, которая подразумевает введение санкций в отношении 35 российских граждан

США могут ввести санкции против чиновников и олигархов из списка команды Навального
Фото: globalmsk.ru

Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил внесение поправки в оборонный бюджет страны на новый финансовый год с 1 октября 2021 года, которая подразумевает введение санкций в отношении 35 российских граждан.

Список фигурантов санкционного списка был предложен соратниками Алексея Навального.

РБК со ссылкой на члена Хельсинкской комиссии и конгрессмена Пола Массаро сообщает, что экономические и визовые санкции предлагается ввести против миллиардеров Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и Олега Дерипаски, зампреда правления ВТБ Дениса Бортников, главы ВТБ Андрея Костина, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы  «Транснефти» Николая Токарева, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Минздрава Михаила Мурашко, телеведущего Владимира Соловьева, глава СКР Александра Бастрыкина и директора государственного Первого канала Константина Эрнста.

Кроме того, в санкционный список входят глава RT Маргарита Симоньян, глава ЦИК Элла Памфилова, премьер Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и несколько силовиков.

Предполагается, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из лиц включению в санкционный список.

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