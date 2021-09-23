23 сентября 2021, 10:59
В Петербурге задержали с наркотиками легкоатлета и информатора WADA
Легкоатлет Александр Хютте известен тем, что в 2017 году его дисквалифицировали на 4 года на нарушение антидопинговых правил в 2015 году
Фото: russian.rt.com
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали с наркотиками легкоатлета Александра Хютте.
Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что оперативники нашли в кроссовке спортсмена пакетик с мефедроном. Сам он рассказал, что заказал наркотики в интернете.
Александр Хютте известен тем, что в 2017 году его дисквалифицировали на 4 года на нарушение антидопинговых правил в 2015 году. Также СМИ сообщали, что спортсмен являлся информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). В частности, в переписке с сотрудниками агентства он обвинял других российских атлетов в применении допинга. В WADA он сотрудничал с целью уменьшить срок своего отстранения от соревнований.