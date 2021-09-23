23 сентября 2021, 10:55
Спасатели обнаружили обломки пропавшего с радаров самолета Ан-26
В Хабаровском крае участники поисково-спасательной операции не обнаружили выживших в результате крушения самолета-лаборатории Ан-26. В ходе облета места авиакатастрофы людей найти не удалось
Фото: twitter.com/mod_russia
В Хабаровском крае участники поисково-спасательной операции не обнаружили выживших в результате крушения самолета-лаборатории Ан-26. В ходе облета места авиакатастрофы людей найти не удалось.
В настоящее время на место происшествия выдвигается пешая группа спасения, однако их продвижение осложняется трудным рельефом местности.
Источник агентства ТАСС сообщил, что все члены экипажа, скорее всего, погибли. На борту самолета находилось шесть человек.
Самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября, когда совершал технический поле. На следующий день обломки воздушного судна были найдены в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедник.