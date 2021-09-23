Экс-главу тувинского Минсельхоза подозревают в убийстве жены
Бывшего главу Минсельхоза Тувы Юрия Тыт-оола нашли с ножевыми ранениями в его квартире. Там же оперативники обнаружили труп жены бывшего чиновника
Бывшего главу Минсельхоза Тувы Юрия Тыт-оола нашли с ножевыми ранениями в его квартире. Там же оперативники обнаружили труп жены бывшего чиновника.
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Туве сообщает, что в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в доме на улице Бай-Хаакская в Кызыле тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти. В квартире также находился мужчина с колото-резанным ранением груди.
СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Телеграм-канал Mash сообщает, что Юрия Тыт-оола подозревают в убийстве собственной жены. Согласно предварительной версии, бывший министр хотел покончить с собой, но супруга пыталась ему помешать. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.