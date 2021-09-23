Дочь сенатора Мизулиной обвинила Моргенштерна в негативном влиянии на пермского стрелка
Екатерина Мизулина заявила, что Бекмансуров якобы был фанатом Моргенштерна, которого общественница назвала одним из участников кампании по распространению в соцсетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом»
Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета и дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина обвинила рэпера Моргенштерна в негативном влиянии на пермского студента Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете.
В интервью «Газете.ру» Екатерина Мизулина заявила, что Бекмансуров якобы был фанатом Моргенштерна, которого общественница назвала одним из участников кампании по распространению в соцсетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».
Мизулина считает, что деятельность таких блогеров и артистов направлена на изменение поведения молодежи и подростков с целью подталкивания их к совершению агрессивных действий.
Напомним, что 18-летний Тимур Бекмансуров утром 20 сентября открыл стрельбу в пермском государственном университете по студентам. В результате инцидента погибли 8 человек, более 40 пострадали. Стрелок при задержании получил огнестрельные ранения, медикам пришлось ампутировать ему ногу.