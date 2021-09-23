ФАС потребовала от «Яндекса» устранить дискриминацию сторонних сервисов в поисковике
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от компании «Яндекс» прекратить дикриминацию сторонних сервисов в поисковой системе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от компании «Яндекс» прекратить дикриминацию сторонних сервисов в поисковой системе.
Накануне представители ФАС России и «Яндекса» договорились в арбитражном суде уладить этот спор миром. В суде компания пыталась оспорить возбуждение антимонопольного дела из-за дискриминационных условий в поисковике.
В ведомстве Игоря Артемьева заявили, что несмотря на прекращение судебного спора «Яндекс» все равно обязан устранить дискриминационные условия в поисковой системе, с которыми сталкиваются сторонние сервисы.
На дискриминацию в поисковике «Яндекса» в частности жаловались сервисы ЦИАН, «Авито», «Дром», «2ГИС», IVI и другие. В жалобах отмечалось, что поиск на запросы пользователей выдает сервисы «Яндекса» в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют «колдунщиками».