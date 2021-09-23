Суд направил частное постановление начальнику ГУ МВД по Москве в рамках дела Эдварда Била
Начальник ГУ МВД по Москве получил от Мосгорсуда специальное частное постановление в связи с делом блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), за которым числилось множество неоплаченных штрафов
Начальник ГУ МВД по Москве получил от Мосгорсуда специальное частное постановление в связи с делом блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), за которым числилось множество неоплаченных штрафов. Это выяснилось лишь после того, что блогер устроил крупное ДТП.
Адвокат блогера Сергей Жорин сообщил агентству ТАСС, что судья вынесла частное постановление, текст которого пока не был обнародован.
Жорин считает, что судебное постановление в адрес начальника столичной полиции является реакцией на представление прокуратуры на устранение нарушений российского законодательства.
Напомним, что Эдвард Бил 1 апреля 2021 года стал виновником ДТП с участием пяти автомобилей на Садовом кольце. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина.
Тогда же выяснилось, что на автомобиле блогера, который не был поставлен на государственный учет, числятся сотни неоплаченных штрафов. При этом московский центр организации дорожного движения не передавал в полицию данных о злостном нарушителей и неплательщике штрафов, а силовики в свою очередь не применили к нему никаких санкций.